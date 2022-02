NAS Asustor: sotto attacco del ransomware DeadBolt

23 February 2022 – 21:07

Il ransomware DeadBolt sta colpendo anche i NAS Asustor, va a crittografare il contenuto dei dispositivi e chiede un riscatto in Bitcoin.

