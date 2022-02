Long March 3C sulla Luna: smentita dalla Cina

23 February 2022 – 12:30

Il Ministro degli Esteri cinese ha dichiarato che il detrito spaziale non appartiene al razzo Long March 3C, ma probabilmente ha fatto confusione.

