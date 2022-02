Nexi vuole i pagamenti elettronici di BPER Banca

22 February 2022 – 10:36

Nexi sta per portare a segno una nuova acquisizione dal valore di 350 milioni di Euro per fagocitare i pagamenti elettronici di Bper Banca.

