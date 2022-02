Decoder TV+WiFi: sintonizzati sullo sconto (-40%)

22 February 2022 – 10:41

Decoder TV per il digitale terrestre, ma anche lettore multimediale, registratore e dispositivo per lo streaming: approfitta dell’offerta.

The post Decoder TV+WiFi: sintonizzati sullo sconto (-40%) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico