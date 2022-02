AVM Fritz!Repeater 1200 AX: Wi-Fi 6 per tutta la casa in sconto

22 Febbraio 2022 – 22:45

L’AVM Fritz!Repeater 1200 AX è l’ultimo extender della casa tedesca che integra il nuovo protocollo Wi-Fi 6 per una velocità di ben 3000Mbps.

The post AVM Fritz!Repeater 1200 AX: Wi-Fi 6 per tutta la casa in sconto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico