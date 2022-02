31 marzo, fine Green Pass: occhio al pesce d’aprile

22 February 2022 – 16:28

Forcing di una parte del mondo politico per abolire subito il Green Pass, ma è del tutto improbabile la sua eliminazione già a fine marzo.

