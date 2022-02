Perseverance festeggia il primo compleanno su Marte

20 Febbraio 2022 – 13:45

Perseverance festeggia il primo anno su Marte con il record di distanza coperta in un solo giorno (circa 320 metri), grazie alla guida autonoma.

