OpenSea, crack o phishing: sottratti preziosi NFT

20 February 2022 – 17:59

Attacco phishing in corso sulla piattaforma OpenSea: sottratti alcuni preziosi NFT per un valore complessivo oltre 1,5 milioni di dollari.

Fonte: Punto Informatico