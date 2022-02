Green Pass: 25 avvocati chiedono l’abolizione

20 February 2022 – 9:30

Secondo 25 avvocati, il Green Pass deve essere abolito perché il decreto che l’ha introdotto e i successivi violano il GDPR e la Costituzione italiana.

