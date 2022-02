Crypto Week: criptovalute e tensioni geopolitiche, è ora di investire?

20 February 2022 – 10:00

Per le criptovalute questa è stata una settimana all’insegna delle tensioni geopolitiche tra Russia e Ucraina, sarà l’ora di investire?

The post Crypto Week: criptovalute e tensioni geopolitiche, è ora di investire? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico