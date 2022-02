Bitcoin e le criptovalute diventano legali in Ucraina

20 February 2022 – 22:11

Un altro passo di regolamentazione arriva dall’Ucraina per Bitcoin e le criptovalute. Pian piano diversi paesi si muovono in questa direzione.

Fonte: Punto Informatico