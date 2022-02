Windows 11 Pro: per configurarlo sarà necessario un account Microsoft

19 February 2022 – 9:00

Microsoft ha recentemente rilasciato le prime versioni di prova della nuova build di Windows 11 Pro, ma non tutto è positivo.

The post Windows 11 Pro: per configurarlo sarà necessario un account Microsoft appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico