Windows 10 Licenza Lifetime 11€, Office 22€: -91% per San Valentino

19 Febbraio 2022 – 16:45

Con San Valentino si è aperta una settimana di sconti che portano le migliori licenze software a vita ad un ribasso che arriva anche fino al 91%.

The post Windows 10 Licenza Lifetime 11€, Office 22€: -91% per San Valentino appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico