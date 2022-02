Salesforce, si fa sentire la faida interna anti-NFT

19 February 2022 – 12:46

Quattrocento dipendenti Salesforce si sono opposti alle ambizioni del gruppo verso il mondo degli NFT: la blockchain fa discutere.

The post Salesforce, si fa sentire la faida interna anti-NFT appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico