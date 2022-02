Microsoft si schiera contro i truffatori di criptovalute

19 Febbraio 2022 – 13:45

Chi si interessa di criptovalute avrà sicuramente sentito parlare di “ice phishing”, una tecnica utilizzata dai truffatori online per svuotare tutti i portafogli digitali degli utenti meno attenti. Recentemente, a seguito dell’attacco da 120 milioni di dollari che hanno colpito BadgerDAO, Microsoft si è dimostrata molto interessata alla lotta contro questa tipologia di truffatori, presentando […]

