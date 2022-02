Hacking e dispositivi domestici smart: come proteggersi

19 Febbraio 2022 – 10:45

Anche i nostri dispositivi smart di casa non sono, purtroppo, immuni ai cyber-attacchi della rete. Come proteggerli?

The post Hacking e dispositivi domestici smart: come proteggersi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico