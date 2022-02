Criptovalute: l’Italia stabilisce i nuovi requisiti per le società crypto

19 Febbraio 2022 – 13:45

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le nuove regole antiriciclaggio per le società di criptovalute che operano in Italia.

