Il cervello inizia a rallentare dopo i 60 anni

18 February 2022 – 13:12

Mentre si pensa che già dopo i 20 anni il cervello inizia a ragionare più lentamente, in realtà il processo di declino inizia sui 60 anni.

