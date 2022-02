Windows 11: importanti novità per il gaming

17 February 2022 – 19:08

La build 22557 di Windows 11 include nuove funzionalità che permettono di migliorare l’esperienza di gioco con vecchi titoli DirectX 10 e 11.

