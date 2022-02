Navetta a guida autonoma: sperimentazione a Torino

17 February 2022 – 12:51

Il Gruppo Torinese Trasporti ha ottenuto l’autorizzazione per testare due navette a guida autonoma che verranno usate dai cittadini di Torino.

