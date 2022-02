Le criptovalute sono in pericolo: è allarme bot One Time Password

17 February 2022 – 10:40

È scattato l’allarme per chi detiene criptovalute: il pericolo arriva dai bot One Time Password in vendita su Telegram a pochi soldi.

