James Webb Space Telescope: puntamento più preciso

17 February 2022 – 16:39

Il Fine Guidance Sensor (FGS) consentirà il puntamento preciso della stella e quindi lo spostamento dei 18 segmenti dello specchio primario.

