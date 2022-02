Inquinamento farmaceutico: problema anche nei fiumi

17 February 2022 – 18:55

Si sa poco purtroppo sull’inquinamento farmaceutico nei fiumi: gli studi infatti si bloccano solo in Europa e Nord America, lasciando aree scoperte.

The post Inquinamento farmaceutico: problema anche nei fiumi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico