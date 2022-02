Bybit torna in pista con Red Bull: partnership da 150 milioni di dollari

17 February 2022 – 12:40

Bybit, il famoso exchange finito nella lista nera in Sud Africa, e Red Bull Racing hanno stretto una partnership da 150 milioni di dollari.

