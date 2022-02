Velocità fibra: Adiconsum chiede intervento AGCOM

16 February 2022 – 13:16

Adiconsum chiede l’intervento di AGCOM per obbligare gli operatori ad indicare con chiarezza la tecnologia FTTH usata e la velocità minima garantita.

