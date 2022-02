Il Calcio della Serie B sbarca su Facebook con Helbiz Live

16 February 2022 – 16:33

La Serie B sbarca ufficialmente su Facebook grazie a Helbiz Live: sul suo canale si potranno vedere le partite in streaming al prezzo fisso di 3,49€.

The post Il Calcio della Serie B sbarca su Facebook con Helbiz Live appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico