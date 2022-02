Da CAPOGIRO questa chiavetta USB 2 in 1, 32 GB a soli 7€

16 February 2022 – 19:10

Una chiavetta USB con due connettori: tipo C e tipo A per collegarla ovunque tu voglia, finanche allo smartphone.

The post Da CAPOGIRO questa chiavetta USB 2 in 1, 32 GB a soli 7€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico