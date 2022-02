Cyberattacco russo: Stati Uniti pronti a rispondere

16 February 2022 – 18:58

In caso di nuovi attacchi informatici contro l’Ucraina, gli Stati Uniti e gli alleati risponderanno alla Russia, dando origine ad una cyberwar.

Fonte: Punto Informatico