Corruzione in Iraq: Ericsson svela i dettagli

16 February 2022 – 15:46

Ericsson ha fornito i dettagli dell’indagine sui casi di corruzione in Iraq, ma per i giornalisti che hanno scoperto le attività non è sufficiente.

The post Corruzione in Iraq: Ericsson svela i dettagli appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico