Cookie traccianti: Meta paga 90 milioni di dollari

16 February 2022 – 10:35

Meta pagherà 90 milioni di dollari come risarcimento per la violazione della privacy degli utenti statunitensi attraverso cookie traccianti.

The post Cookie traccianti: Meta paga 90 milioni di dollari appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico