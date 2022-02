Chrome, il caricamento dei siti diventa più veloce

16 February 2022 – 12:56

Google sta sviluppando Prerender2 e Omnibox Prerendering per Chrome, al fine di poter rendere ancora più veloce il caricamento dei siti Web.

