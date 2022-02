Binance e Marco Montemagno in live per parlare di NFT

16 Febbraio 2022 – 1:45

Binance e Marco Montemagno in una live di formazione a tema NFT per cercare di capire cosa sono e a cosa servono.

The post Binance e Marco Montemagno in live per parlare di NFT appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico