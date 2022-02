Apple Car: un fornitore Apple investe in veicoli elettrici

16 February 2022 – 16:43

Luxshare e The Chery Group hanno raggiunto un accordo sviluppare e produrre veicoli elettrici, potrebbe essere un indizio per Apple Car.

The post Apple Car: un fornitore Apple investe in veicoli elettrici appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico