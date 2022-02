What We Do in the Shadows 3: vampiri come noi

15 February 2022 – 14:30

La terza stagione, dal 16 febbraio su Star (Disney+) del mockumentary di Taiki Waititi segna un ulteriore miglioramento per quella che è già la serie comica (horror e non horror) più brillante del piccolo schermo americano.

Fonte: Wired