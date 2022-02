Ucraina: guerra di nervi tra de-escalation e cyberattacchi

15 February 2022 – 19:25

La Russia muove le truppe via dal confine, ma l’Ucraina annuncia di essere sotto attacco cracker da ore: la situazione a Kiev resta tesa.

Fonte: Punto Informatico