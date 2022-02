Telescopio Spaziale IXPE: arriva la prima immagine

15 Febbraio 2022 – 22:45

Cassiopea A è stata catturata con un’immagine dal telescopio orbitale IXPE: è la prima foto che manda verso la Terra dopo il suo lancio.

