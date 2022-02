Pianeta potenzialmente abitabile scoperto a 117 anni luce

15 February 2022 – 18:55

Una scoperta confermerebbe la presenza di un pianeta nascosto da una serie di detriti che potrebbe avere (o avere avuto) acqua e vita.

