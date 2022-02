Il giorno degli ultra-50enni senza Green Pass: quanti sono?

15 February 2022 – 10:18

A partire da oggi circa 500 mila ultra-50enni non potranno esibire il Green Pass sul luogo di lavoro nonostante l’obbligo e resteranno in sospensiva.

