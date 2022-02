Coinbase quest’anno assumerà 2 mila dipendenti

15 February 2022 – 10:30

Coinbase, l’exchange di criptovalute, ha annunciato che quest’anno assumerà 2 mila nuovi dipendenti anche “in vista del futuro nel Web 3”.

Fonte: Punto Informatico