Telelavoro o ufficio, ma ora lavorare costa di più

14 February 2022 – 13:34

I costi del lavoro pesano di più sul lavoratore a causa dell’inflazione, soprattutto se si opta per il telelavoro e si ha sulle spalle il caro-bollette.

The post Telelavoro o ufficio, ma ora lavorare costa di più appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico