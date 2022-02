Programma Polaris: tre missioni private per SpaceX

14 February 2022 – 18:48

Il programma Polaris comprende tre missioni, la prima delle quali prevede una passeggiata nello spazio e il test della comunicazione laser di Starlink.

