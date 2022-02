NFT, troppi falsi e violazioni: Cent lancia l’allarme

14 February 2022 – 10:13

Un importante marketplace per NFT ha messo in pausa i propri servizi poiché ritiene ci siano troppe irregolarità negli NFT di nuovo conio.

