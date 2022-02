NFT CryptoPunk venduto per 24 milioni di dollari

14 February 2022 – 7:30

Un NFT è stato venduto per quasi 24 milioni di dollari, con transazione regolarizzata da Sotheby attraverso un pagamento di 8000 Ethereum.

Fonte: Punto Informatico