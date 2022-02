Coinbase, FTX e eToro volano dopo il Super Bowl

14 February 2022 – 16:40

Le app per criptovalute che hanno investito nel Super Bowl hanno ottenuto grande visibilità ed enormi risultati immediati scalando le classifiche.

The post Coinbase, FTX e eToro volano dopo il Super Bowl appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico