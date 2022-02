Zoom per macOS: risolto il bug del microfono attivo

13 Febbraio 2022 – 19:45

La versione 5.9.3 di Zoom per macOS risolve il bug relativo alla visualizzazione dell’indicatore arancione che segnala l’accesso al microfono del Mac.

