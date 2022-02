Microsoft Defender: risolto il bug delle esclusioni

13 February 2022 – 15:38

Microsoft ha rilasciato un fix per risolvere il bug che poteva essere sfruttato per accedere alla lista delle esclusioni di Defender su Windows 10.

The post Microsoft Defender: risolto il bug delle esclusioni appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico