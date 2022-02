Bitcoin è attualmente sopravvalutato del 13% secondo JP Morgan

13 Febbraio 2022 – 10:45

Secondo l’analisi degli esperti di JP Morgan, l’attuale valore di Bitcoin sarebbe sopravvalutato del 13%, ma potrebbe raggiungere 150 mila dollari.

Fonte: Punto Informatico