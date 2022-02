realityOS sarà la realtà virtuale secondo Apple?

12 February 2022 – 15:30

Apple sembra essere parecchio interessata allo sviluppo di applicazioni e dispositivi per la realtà aumentata, anzi per il suo realityOS.

The post realityOS sarà la realtà virtuale secondo Apple? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico