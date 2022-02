Piano Isole Minori: online il bando per la banda larga

12 February 2022 – 13:06

Pubblicato nuovamente il bando per il Piano Isole Minori che prevede la realizzazione di infrastrutture per portare la banda larga su 21 isole.

