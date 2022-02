Intel si dedica alla produzione ci chip per i minatori di Bitcoin

12 February 2022 – 9:30

Intel sembra molto decisa ad iniziare la produzione di chip pensati principalmente per i minatori di Bitcoin. Arriveranno entro il 2022?

Fonte: Punto Informatico